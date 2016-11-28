У Києві 100 осіб госпіталізували через грип та ГРВІ

“Серед захворілих госпіталізовано 100 осіб, у тому числі 69 дітей. Найбільший відсоток захворюваності на грип та ГРВІ реєструється серед дітей у віковій групі 5-14 років (47,1%). Проте, очікувати карантину поки не варто”, — зазначив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

В цілому ж у Києві за 47 тиждень зареєстровано 19 417 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, що на 8,77% вище попереднього тижня. Водночас, показник захворюваності на 100 тисяч населення міста становив 668, що є нижчим епідемічного порогу для даного тижня на 10,6%.

Нагадаємо, станом на 24 листопада у Києві через захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції вже госпіталізували 95 людей, серед яких 64 дитини.