В Киеве 100 человек госпитализированы из-за гриппа и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве из-за гриппа и ОРВИ в больницу госпитализированы 100 человек, в том числе 69 детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Среди заболевших госпитализированы 100 человек, в том числе 69 детей. Наибольший процент заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется среди детей в возрастной группе 5-14 лет (47,1%). Однако, ожидать карантина пока не стоит", - отметил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
В целом же в Киеве за 47 неделю зарегистрировано 19417 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 8,77% выше предыдущей недели. В то же время, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения города составил 668, что ниже эпидемического порога для данной недели на 10,6%.
Напомним, по состоянию на 24 ноября в Киеве из-за заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями уже госпитализировали 95 человек, среди которых 64 ребенка.