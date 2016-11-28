В Киеве 100 человек госпитализированы из-за гриппа и ОРВИ

"Среди заболевших госпитализированы 100 человек, в том числе 69 детей. Наибольший процент заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется среди детей в возрастной группе 5-14 лет (47,1%). Однако, ожидать карантина пока не стоит", - отметил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

В целом же в Киеве за 47 неделю зарегистрировано 19417 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 8,77% выше предыдущей недели. В то же время, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения города составил 668, что ниже эпидемического порога для данной недели на 10,6%.

Напомним, по состоянию на 24 ноября в Киеве из-за заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями уже госпитализировали 95 человек, среди которых 64 ребенка.