У Китаї провели випробування багаторазової надзвукової ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Китаї випробували ймовірний прототип багаторазової гіперзвукової ракети Jia Ген № 1. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Popular Mechanics.
Американський журнал звернув увагу на публікацію китайського сайту qq.com, що належить інвестиційній холдинговій компанії Tencent, в якому йдеться про спільну розробку Аерокосмічної академії Сяминського університету і компанії Beijing Lingkong Tianxing Technology, що отримала назву Jia Ген № 1.
Під час випробувань, які пройшли на північному заході КНР, ракета піднялася на висоту 27,4 км, після чого одна з її ступенів успішно приземлилася.
У Popular Mechanics відзначили, що ракета має вигляд типового пристрою з прямоточним повітряно-реактивним двигуном, у зв'язку з чим нагадує американський проект з розробки гіперзвукової зброї HAWC.
Нагадаємо, США мають намір протягом трьох років розробити систему попередження про запуски гіперзвукових ракет, повідомив на слуханнях в комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу заступник голови Пентагону з політичних питань Джон Руд.