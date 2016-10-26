У Хью Лорі з'явилася зірка на Алеї слави
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На голлівудській Алеї слави у Лос-Анджелесі встановили зірку британському актору Хью Лорі, відомому за головною роллю у серіалі "Доктор Хаус", передає УНН з посиланням на BBC.
“На Алеї слави в Голлівуді з’явилася зірка британського актора Хью Лорі, який став всесвітньо відомим після ролі в серіалі „Доктор Хаус“. Його зірка має номер 2593”, — йдеться у повідомленні.
Під час церемонії встановлення зірки 57-річний актор сказав, що йому дуже щастило в житті й удача завжди була на його боці.
Хью Лорі отримав премію “Золотий глобус” за роль Грегорі Хауса в серіалі “Доктор Хаус” у 2006 і 2007 роках, премію “Еммі” в 2005, нагороду Гільдії телеакторів у 2007 та 2009. Він став одним з найбільш високооплачуваних акторів саме після участі у цьому серіалі.
На церемонію приїхав британський письменник і драматург Стівен Фрай, щоб привітати Лорі. Вони довгий час знімалися разом у кількох комедійних серіалах, наприклад “Дживс і Вустер” та “Чорна гадюка”.
“На церемонії Стівен Фрай порівняв свою дружбу з Хью Лорі з дружбою доктора Ватсона і Шерлока Холмса”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, американський вуличний художник, який називає себе Пластиковим Ісусом, спорудив огорожу навколо зірки Дональда Трампа на голлівудській Алеї слави.