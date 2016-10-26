В Хью Лори появилась звезда на Аллее славы

"На Аллее славы в Голливуде появилась звезда британского актера Хью Лори, который стал всемирно известным после роли в сериале" Доктор Хаус ". Его звезда имеет номер 2593 ", - говорится в сообщении.

Во время церемонии установления звезды 57-летний актер сказал, что ему очень везло в жизни и удача всегда была на его стороне.

Хью Лори получил премию "Золотой глобус" за роль Грегори Хауса в сериале "Доктор Хаус" в 2006 и 2007 годах, премию "Эмми" в 2005, награду Гильдии телеактера в 2007 и 2009. Он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров именно после участия в этом сериале.

На церемонию приехал британский писатель и драматург Стивен Фрай, чтобы поздравить Лори. Они долгое время снимались вместе в нескольких комедийных сериалах, например "Дживс и Вустер" и "Черная гадюка".

"На церемонии Стивен Фрай сравнил свою дружбу с Хью Лори с дружбой доктора Ватсона и Шерлока Холмса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, американский уличный художник, который называет себя Пластиковым Иисусом, построил забор вокруг звезды Дональда Трампа на голливудской Аллее славы.