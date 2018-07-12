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У Харкові курсант пограбував кредитну установу

У Харкові курсант пограбував кредитну установу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Поліція викрила курсанта військового вишу у розбійному нападі на кредитну установу в Харкові. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

"Житель Дніпропетровської області вранці 3 липня увірвався до приміщення відділення "Швидко гроші" по вулиці Сумській та під загрозою застосування предмета, схожого на револьвер, відкрито заволодів грошима у сумі близько 20 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України.

У ході проведення розшукових заходів поліцейські викрили у вчиненні цього злочину 21-річного юнака, який навчається в одному із харківських військових вишів.

"У нього вилучені речові докази, у тому числі револьвер. Мотив свого вчинку юнак пояснив бажанням врятувати тяжко хворого близького родича, якому була необхідна термінова операція", - зазначили в поліції.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років тюремного ув'язнення із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у результаті збройного нападу на адміністрацію одного з ринків Києва жінка отримала вогнепальне поранення ноги. 

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