В Харькове курсант ограбил кредитное учреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Полиция разоблачила курсанта военного вуза в разбойном нападении на кредитное учреждение в Харькове. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"Житель Днепропетровской области утром 3 июля ворвался в помещение отделения "Швидко гроші" по улице Сумской и под угрозой применения предмета, похожего на револьвер, открыто завладел деньгами в сумме около 20 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении этого преступления 21-летнего юношу, который учится в одном из харьковских военных вузов.
"У него изъяты вещественные доказательства, в том числе револьвер. Мотив своего поступка юноша объяснил желанием спасти тяжело больного близкого родственника, которому была необходима срочная операция", - отметили в полиции.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в результате вооруженного нападения на администрацию одного из рынков Киева женщина получила огнестрельное ранение ноги.