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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46403 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104618 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126371 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133772 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169979 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153655 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141332 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118341 просмотра

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В Харькове курсант ограбил кредитное учреждение

В Харькове курсант ограбил кредитное учреждение

Киев  •  УНН

 • 11095 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Полиция разоблачила курсанта военного вуза в разбойном нападении на кредитное учреждение в Харькове. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"Житель Днепропетровской области утром 3 июля ворвался в помещение отделения "Швидко гроші" по улице Сумской и под угрозой применения предмета, похожего на револьвер, открыто завладел деньгами в сумме около 20 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении этого преступления 21-летнего юношу, который учится в одном из харьковских военных вузов.

"У него изъяты вещественные доказательства, в том числе револьвер. Мотив своего поступка юноша объяснил желанием спасти тяжело больного близкого родственника, которому была необходима срочная операция", - отметили в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в результате вооруженного нападения на администрацию одного из рынков Киева женщина получила огнестрельное ранение ноги.

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