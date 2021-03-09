У Харкові чоловік погрожував вбивством патрульним поліцейським

Так, за інформацією в. о. керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, у ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого цього року під час патрулювання Шевченківського району міста Харкова двома працівниками Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції виявлено порушення правил дорожнього руху 26-річним водієм автомобіля Ford Mondeo на іноземній реєстрації.

Цитата:

"Після складання постанови про адміністративне правопорушення чоловік почав висловлювати незгоду з сумою штрафу — 8,5 тис. грн за порушення митних правил та порвав копію постанови. Виник словесний конфлікт, у ході якого водій став погрожувати вбивством і насильством щодо працівників правоохоронного органу, а також їхніх близьких родичів", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Києві під час затримання п’яний чоловік, який вчиняв насильство відносно своєї співмешканки та її неповнолітньої доньки, зламав зап’ястя патрульному поліцейському.



Нагадаємо, на Вінниччині нетверезий чоловік озброївся виделкою та ножем і погрожував працівнику поліції.



