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У Харкові чоловік погрожував вбивством патрульним поліцейським

У Харкові чоловік погрожував вбивством патрульним поліцейським

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У Харкові чоловіка підозрюють у погрозі вбивством патрульним поліцейським, які склали на нього постанову за порушення митних правил. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Так, за інформацією в. о. керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, у ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого цього року під час патрулювання Шевченківського району міста Харкова двома працівниками Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції виявлено порушення правил дорожнього руху 26-річним водієм автомобіля Ford Mondeo на іноземній реєстрації.

Цитата:

"Після складання постанови про адміністративне правопорушення чоловік почав висловлювати незгоду з сумою штрафу — 8,5 тис. грн за порушення митних правил та порвав копію постанови. Виник словесний конфлікт, у ході якого водій став погрожувати вбивством і насильством щодо працівників правоохоронного органу, а також їхніх близьких родичів", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Києві під час затримання п’яний чоловік, який вчиняв насильство відносно своєї співмешканки та її неповнолітньої доньки, зламав зап’ястя патрульному поліцейському.

Нагадаємо, на Вінниччині нетверезий чоловік озброївся виделкою та ножем і погрожував працівнику поліції.

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