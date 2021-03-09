В Харькове мужчина угрожал убийством патрульным полицейским
Киев • УНН
КИӤВ. 9 марта. УНН. В Харькове мужчину подозревают в угрозе убийством патрульным полицейским, которые составили на него постановление за нарушение таможенных правил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Так, по информации и. о. руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, в ходе досудебного расследования установлено, что 24 февраля этого года во время патрулирования Шевченковского района города Харькова двумя сотрудниками Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции обнаружено нарушение правил дорожного движения 26-летним водителем автомобиля Ford Mondeo на иностранной регистрации.
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"После составления постановления об административном правонарушении мужчина начал выражать несогласие с суммой штрафа - 8,5 тыс. грн за нарушение таможенных правил и порвал копию постановления. Возник словесный конфликт, в ходе которого водитель стал угрожать убийством и насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также их близких родственников", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Киеве во время задержания пьяный мужчина, который совершал насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сломал запястье патрульному полицейскому.
Напомним, в Винницкой области нетрезвый мужчина вооружился вилкой и ножом и угрожал сотруднику полиции.