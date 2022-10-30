У Харківській області загинув суддя внаслідок підриву на вибухівці

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"29 жовтня 2022 року трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - йдеться в повідомленні.

Суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

"Колектив Верховного Суду висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і колегам Дмитра Сергійовича та розділяє біль з приводу важкої, непоправної втрати. Вічна і світла пам’ять…", - додали в пресслужбі Верховного Суду.

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