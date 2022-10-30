У Харківській області загинув суддя внаслідок підриву на вибухівці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації внаслідок підриву на вибухівці загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.
Цитата
"29 жовтня 2022 року трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - йдеться в повідомленні.
Суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.
"Колектив Верховного Суду висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і колегам Дмитра Сергійовича та розділяє біль з приводу важкої, непоправної втрати. Вічна і світла пам’ять…", - додали в пресслужбі Верховного Суду.
Нагадаємо
На Харківщині при випасі кіз жінка підірвалася на міні.