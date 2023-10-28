У Казахстані стався вибух метану в шахті: виявлено тіла 22 шахтарів, ще 24 - шукають
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Казахстані в Карагандинській області стався вибух метану у шахті імені Костенка. Про це повідомляє пресслужба компанії АТ "АрселорМіттал Теміртау", яка володіє шахтою, передає УНН.
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У компанії заявили, що в момент пригоди в шахті перебували 252 шахтарі, 208 з них вивели на поверхню. Компанія повідомила про 21 загиблого шахтаря, у шахті залишаються ще 23 гірники.
“Ймовірно, у лаві стався вибух газометану”, — йдеться у повідомленні компанії.
У той же час, за даними МНС Казахстану, виявлено 22 загиблих на шахті імені Костенка УД АТ “АрселорМітталТеміртау” та продовжуються пошуки 24 шахтарів.
“На даний момент виявлено тіла 22 загиблих, пошуки 24 шахтарів продовжуються”, — йдеться у повідомленні.
Задіяно 55 осіб та 12 одиниць техніки Карагандинської філії ТОВ “Республіканський центральний штаб професійних воєнізованих аварійно-рятувальних служб”.
“Роботи ведуться у районі двох видобувних ділянок. Видимих вогнищ горіння немає. Ведеться контроль газової обстановки, відбір проб, а також підйом виявлених загиблих. В окремих точках є перевищення допустимих концентрацій окису вуглецю”, — повідомили у МНС.
Додамо
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією “АрселорМіттал Теміртау”. Для з’ясування обставин події створено урядову комісію.
Генпрокуратура Казахстану повідомляє про початок досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих чи будівельних робіт.
Додамо
На сайті “АрселорМіттал Теміртау” йдеться, що компанія є найбільшим підприємством гірничо-металургійного сектора. Вона входить до складу сталеливарного концерну ArcelorMittal, який придбав комбінат у середині 1990-х років.