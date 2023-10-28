В Казахстане произошел взрыв метана в шахте: обнаружены тела 22 шахтеров, еще 24 - ищут
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. Об этом сообщает пресс-служба компании АО "АрселорМиттал Темиртау", которая владеет шахтой, передает УНН.
Детали
В компании заявили, что в момент происшествия в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность. Компания сообщила о 21 погибшем шахтере, в шахте остаются еще 23 горняка.
“Вероятно, в лаве произошел взрыв газометана”, — говорится в сообщении компании.
В то же время, по данным МЧС Казахстана, обнаружено 22 погибших на шахте имени Костенко УД АО “АрселорМитталТемиртау” и продолжаются поиски 24 шахтеров.
“На данный момент обнаружены тела 22 погибших, поиски 24 шахтеров продолжаются”, — говорится в сообщении.
Задействовано 55 человек и 12 единиц техники Карагандинского филиала ТОО “Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб”.
“Работы ведутся в районе двух добывающих участков. Видимых очагов горения нет. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем выявленных погибших. В отдельных точках есть превышение допустимых концентраций окиси углерода”, — сообщили в МЧС.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “АрселорМиттал Темиртау”. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия.
Генпрокуратура Казахстана сообщает о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ.
Добавим
На сайте “АрселорМиттал Темиртау” говорится, что компания является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора. Она входит в состав сталелитейного концерна ArcelorMittal, который приобрел комбинат в середине 1990-х годов.