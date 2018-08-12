У Казахстані підписали конвенцію про правовий статус Каспійського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Глави країн Каспійської п’ятірки на саміті в Актау в Казахстані підписали конвенцію про правовий статус Каспійського моря. Підписи під конвенцією на урочистій церемонії поставили президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і президент Ірану Хасан Роухані, передає УНН з посиланням на “Комерсант”.
Конвенція визначає, що основна площа водної поверхні Каспію залишається в загальному користуванні сторін. Дно і надра діляться сусідніми країнами на основі міжнародного права. Судноплавство, рибальство, наукові дослідження і прокладка трубопроводів здійснюються за узгодженими сторонами правилам. Крім того, обов'язковий облік екологічного чинника при реалізації великих морських проектів.
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Конвенція не допускає присутності на Каспії збройних сил країн поза регіоном. П'ять прикаспійських держав відповідальні за підтримання безпеки на морі і його ресурси.
Переговори про правовий статус Каспію тривали з 1996 року. Довгий час він визначався угодами з Російською імперією, а пізніше - з СРСР. Після розпаду Радянського Союзу доступ до Каспію отримали нові держави - Азербайджан, Казахстан і Туркменія.