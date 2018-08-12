В Казахстане подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Конвенция определяет, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон. Дно и недра делятся соседними странами на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. Кроме того, обязательный учет экологического фактора при реализации крупных морских проектов.

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Конвенция не допускает присутствия на Каспии вооруженных сил стран вне региона. Пять прикаспийских государств ответственные за обеспечение безопасности на море и его ресурсы.

Переговоры о правовом статусе Каспия продолжались с 1996 года. Долгое время он определялся соглашениями с Российской империей, а позже - с СССР. После распада Советского Союза доступ к Каспия получили новые государства - Азербайджан, Казахстан и Туркмения.