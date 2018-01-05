У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У горах в межах Закарпатської області, за даними синоптиків, зберігається значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 5 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.
Вказано також, що напередодні нового року у Карпатах зійшла лавина.
"При обстежені лавинних осередків Сл Плай (Закарпатська область) виявлено сходження мокрої лавини з пiвнiчно-схiдної експозицiї гори Темнатик: висота вiдриву 1050 м над рівнем моря, об'ємом 12500 кубічних метрів. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 р. Збитків немає", - додали рятувальники.
Крім того, зазначається, що 5 січня вдень в Карпатах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
У південних, центральних та північних областях місцями очікується туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, 5 січня в Україні очікується хмарна погода.