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У Канаді різко зросли випадки вродженого сифілісу серед немовлят

У Канаді різко зросли випадки вродженого сифілісу серед немовлят

Київ • УНН

 • 351185 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кількість дітей, народжених із сифілісом у Канаді, зростає набагато швидше, ніж у Сполучених Штатах чи Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Кількість дітей, народжених із сифілісом у Канаді, зростає набагато швидше, ніж у Сполучених Штатах чи Європі, що, на думку експертів у галузі охорони здоров’я, пов’язано зі збільшенням споживання метамфетаміну та відсутністю доступу до системи охорони здоров’я для корінних народів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У той час як за останні п’ять років сифіліс відродився в усьому світі, Канада вирізняється серед заможних країн за темпами зростання захворюваності на нього: За даними Міністерства охорони здоров’я Канади, за п’ять років він зріс у 13 разів.

За даними Міністерства охорони здоров’я Канади, у 2021 році, останньому з наявних років, кількість дітей, народжених із сифілісом, сягнула 26 на 100 000 живонароджених, порівняно з 2 у 2017 році.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), діти з вродженим сифілісом мають вищий ризик низької ваги при народженні, кісткових вад і сенсорних проблем. За даними ВООЗ, сифіліс під час вагітності є другою провідною причиною мертвонародження в усьому світі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ переглянула свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19

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