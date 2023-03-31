У Канаді різко зросли випадки вродженого сифілісу серед немовлят

Цитата

“Кількість дітей, народжених із сифілісом у Канаді, зростає набагато швидше, ніж у Сполучених Штатах чи Європі, що, на думку експертів у галузі охорони здоров’я, пов’язано зі збільшенням споживання метамфетаміну та відсутністю доступу до системи охорони здоров’я для корінних народів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У той час як за останні п’ять років сифіліс відродився в усьому світі, Канада вирізняється серед заможних країн за темпами зростання захворюваності на нього: За даними Міністерства охорони здоров’я Канади, за п’ять років він зріс у 13 разів.

За даними Міністерства охорони здоров’я Канади, у 2021 році, останньому з наявних років, кількість дітей, народжених із сифілісом, сягнула 26 на 100 000 живонароджених, порівняно з 2 у 2017 році.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), діти з вродженим сифілісом мають вищий ризик низької ваги при народженні, кісткових вад і сенсорних проблем. За даними ВООЗ, сифіліс під час вагітності є другою провідною причиною мертвонародження в усьому світі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ переглянула свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19