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У Канаді після аварії поїзда пройшла евакуація через хімічну загрозу

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Мешканці населеного пункту Ірвайн в провінції Альберта на півдні Канади були евакуйовані через загрозу хімічного зараження місцевості після залізничної аварії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.

За його даними, з рейок зійшло від 12 до 15 вагонів. Відзначається, що товарний поїзд перевозив легкозаймисті речовини. Які саме, не уточнюється.

В районі Сайпресс, де розташований Ірвайн, місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Через інцидент також перекрита ділянка трансканадської автомагістралі.

Причини аварії не називаються. На місці події працюють співробітники поліції і пожежні. Своїх представників також направила залізнична компанія Canadian Pacific Railway.

В Ірвайні проживають близько 300 осіб.

Нагадаємо, раніше потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся в іншій місцевості Канади.

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