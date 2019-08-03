У Канаді після аварії поїзда пройшла евакуація через хімічну загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Мешканці населеного пункту Ірвайн в провінції Альберта на півдні Канади були евакуйовані через загрозу хімічного зараження місцевості після залізничної аварії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.
За його даними, з рейок зійшло від 12 до 15 вагонів. Відзначається, що товарний поїзд перевозив легкозаймисті речовини. Які саме, не уточнюється.
В районі Сайпресс, де розташований Ірвайн, місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Через інцидент також перекрита ділянка трансканадської автомагістралі.
Причини аварії не називаються. На місці події працюють співробітники поліції і пожежні. Своїх представників також направила залізнична компанія Canadian Pacific Railway.
В Ірвайні проживають близько 300 осіб.
Нагадаємо, раніше потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся в іншій місцевості Канади.