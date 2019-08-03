У Канаді після аварії поїзда пройшла евакуація через хімічну загрозу

За його даними, з рейок зійшло від 12 до 15 вагонів. Відзначається, що товарний поїзд перевозив легкозаймисті речовини. Які саме, не уточнюється.

В районі Сайпресс, де розташований Ірвайн, місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Через інцидент також перекрита ділянка трансканадської автомагістралі.

Причини аварії не називаються. На місці події працюють співробітники поліції і пожежні. Своїх представників також направила залізнична компанія Canadian Pacific Railway.

В Ірвайні проживають близько 300 осіб.

Нагадаємо, раніше потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся в іншій місцевості Канади.