В Канаде после аварии поезда прошла эвакуация из-за химической угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Жители населенного пункта Ирвайн в провинции Альберта на юге Канады были эвакуированы из-за угрозы химического заражения местности после железнодорожной аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.
По его данным, с рельсов сошло от 12 до 15 вагонов. Отмечается, что товарный поезд перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Какие именно, не уточняется.
В районе Сайпресс, где расположен Ирвайн, местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за инцидента также перекрыт участок трансканадской автомагистрали.
Причины аварии не называются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Своих представителей также направила железнодорожная компания Canadian Pacific Railway.
В Ирвайне проживают около 300 человек.
Напомним, ранее поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся в другой местности Канады.