У Камеруні завершилося голосування на президентських виборах

Нинішні вибори проходять в умовах складної внутрішньополітичної обстановки. Зокрема, через те, що в гостру фазу увійшла криза у відносинах між населенням англомовних провінцій (Північно-Західного і Південно-Західного регіонів) і франкомовною центральною владою.

За даними AFP, в деяких населених пунктах в англомовних провінціях сьогодні спостерігалася вкрай низька активність виборців. Так, в місті Буеа (адміністративний центр Південно-Західного регіону) виборчі дільниці з ранку і до вечора були майже порожніми. У місті Кумба перед початком голосування озброєні люди спалили будівлю суду, в місті Баменда (адміністративний центр Північно-Західного регіону) співробітники служби безпеки застрелили трьох озброєних сепаратистів.

У деяких селах виборчі дільниці не вдалося навіть встановити через побоювання атак з боку збройних сепаратистів, що пригрозили війною всім тим, хто піде на вибори. Незалежні спостерігачі прогнозують вкрай низьку явку (близько 5%) в англомовних провінціях. Вона, на їхню думку, повинна буде символізувати віддалення англомовних провінцій в суспільно-політичному сенсі від центрального уряду.

Крім того, вкрай напружена обстановка протягом всієї неділі спостерігалася в північних районах Камеруну, які регулярно піддаються терористичним атакам з боку радикального угруповання “Боко харам”. Екстремісти раніше обіцяли розв’язати справжню бійню в день голосування.

Нагадуємо, не менше 134 осіб доставили в поліцейські ділянки для дачі показань через підозри в порушенні виборчого законодавства в Бразилії.