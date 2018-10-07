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У Камеруні завершилося голосування на президентських виборах

У Камеруні завершилося голосування на президентських виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Підрахунок голосів на президентських виборах, фаворитом яких практично всі спостерігачі називають чинного главу держави, 85-річного Поля Бійя, який знаходиться на найвищій посаді з 1982 року, почався в неділю ввечері в Республіці Камерун. Про це повідомляє портал Cameroon Link, інформує УНН.

Нинішні вибори проходять в умовах складної внутрішньополітичної обстановки. Зокрема, через те, що в гостру фазу увійшла криза у відносинах між населенням англомовних провінцій (Північно-Західного і Південно-Західного регіонів) і франкомовною центральною владою.

За даними AFP, в деяких населених пунктах в англомовних провінціях сьогодні спостерігалася вкрай низька активність виборців. Так, в місті Буеа (адміністративний центр Південно-Західного регіону) виборчі дільниці з ранку і до вечора були майже порожніми. У місті Кумба перед початком голосування озброєні люди спалили будівлю суду, в місті Баменда (адміністративний центр Північно-Західного регіону) співробітники служби безпеки застрелили трьох озброєних сепаратистів.

У деяких селах виборчі дільниці не вдалося навіть встановити через побоювання атак з боку збройних сепаратистів, що пригрозили війною всім тим, хто піде на вибори. Незалежні спостерігачі прогнозують вкрай низьку явку (близько 5%) в англомовних провінціях. Вона, на їхню думку, повинна буде символізувати віддалення англомовних провінцій в суспільно-політичному сенсі від центрального уряду.

Крім того, вкрай напружена обстановка протягом всієї неділі спостерігалася в північних районах Камеруну, які регулярно піддаються терористичним атакам з боку радикального угруповання “Боко харам”. Екстремісти раніше обіцяли розв’язати справжню бійню в день голосування.

Нагадуємо, не менше 134 осіб доставили в поліцейські ділянки для дачі показань через підозри в порушенні виборчого законодавства в Бразилії.

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