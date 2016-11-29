У Індії протестують проти антикорупційної грошової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Індії в понеділок, 28 листопада, відбувся “День гніву”, протягом якого у великих містах країни, зокрема в Нью-Делі, Мумбаї, Калькутті, пройшли багатотисячні акції проти грошової реформи. Згідно з рішенням уряду, що набуло чинності 9 листопада, запроваджений обмін купюр номіналом 500 та 1000 рупій (приблизно 7 та 14 євро відповідно) на нові купюри номіналом 200 та 2000 рупій. Старі купюри, відповідно, виводяться з обігу. Обмін можливий лише після зарахування грошей на рахунок, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Про цю раптову реформу прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив ввечері 8 листопада. Мета змін — удар по тіньовій економіці та боротьба з корупцією шляхом виведення з обігу “чорної” готівки. Однак опозиція закидає Моді, що уряд завдав удару по населенню: обмін триває дуже довго, з великими чергами. Окрім того, внаслідок реформи з обігу фактично вилучено 86 відсотків індійської валюти.
Проблеми виникли не лише в Індії, а й у сусідніх Бутані та Непалі, де індійську рупію також використовуються як засіб розрахунку. Що робити з індійською валютою, яка знаходиться на руках в цих країнах, — незрозуміло.