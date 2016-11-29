У Індії протестують проти антикорупційної грошової реформи

Про цю раптову реформу прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив ввечері 8 листопада. Мета змін — удар по тіньовій економіці та боротьба з корупцією шляхом виведення з обігу “чорної” готівки. Однак опозиція закидає Моді, що уряд завдав удару по населенню: обмін триває дуже довго, з великими чергами. Окрім того, внаслідок реформи з обігу фактично вилучено 86 відсотків індійської валюти.

Проблеми виникли не лише в Індії, а й у сусідніх Бутані та Непалі, де індійську рупію також використовуються як засіб розрахунку. Що робити з індійською валютою, яка знаходиться на руках в цих країнах, — незрозуміло.