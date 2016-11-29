В Индии протестуют против антикоррупционной денежной реформы

Об этой реформе премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил вечером 8 ноября. Цель изменений - удар по теневой экономике и борьба с коррупцией путем вывода из обращения "черной" наличности. Однако оппозиция обвиняет Моди, что правительство нанесло удар по населению: обмен продолжается очень долго, с большими очередями. Кроме того, в результате реформы из обращения фактически изъято 86 процентов индийской валюты.

Проблемы возникли не только в Индии, но и в соседних Бутане и Непале, где индийскую рупию также используются как средство расчета. Что делать с индийской валютой, которая находится на руках у этих странах, - непонятно.