В Индии протестуют против антикоррупционной денежной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Индии в понедельник, 28 ноября, состоялся "День гнева", в течение которого в крупных городах страны, в частности в Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте, прошли многотысячные акции против денежной реформы. Согласно решению правительства, вступившего в силу 9 ноября, введен обмен купюр номиналом 500 и 1000 рупий (примерно 7 и 14 евро соответственно) на новые купюры номиналом 200 и 2000 рупий. Старые купюры, соответственно, выводятся из обращения. Обмен возможен только после зачисления денег на счет, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Об этой реформе премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил вечером 8 ноября. Цель изменений - удар по теневой экономике и борьба с коррупцией путем вывода из обращения "черной" наличности. Однако оппозиция обвиняет Моди, что правительство нанесло удар по населению: обмен продолжается очень долго, с большими очередями. Кроме того, в результате реформы из обращения фактически изъято 86 процентов индийской валюты.
Проблемы возникли не только в Индии, но и в соседних Бутане и Непале, где индийскую рупию также используются как средство расчета. Что делать с индийской валютой, которая находится на руках у этих странах, - непонятно.