У І півріччі Україна імпортувала більше, ніж експортувала
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна завершила І півріччя із негативним сальдо зовнішньоторговельного балансу. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“У І півріччі 2018 року експорт товарів та послуг становив 27 млрд 815,7 млн доларів та зріс на 11,1% порівняно з І півріччям 2017 року, а імпорт — 28 млрд 468,8 млн доларів та зріс на 13,5%. Негативне сальдо становило 653,1 млн доларів”, — сказано у повідомленні Держстату.
Нагадаємо, за І півріччя Україна наростила експорт товарів на 12,7%, а послуг — на 5,7%.
Раніше повідомлялось, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у II кварталі зріс на 3,6% порівняно із відповідним періодом минулого року.