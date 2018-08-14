В I полугодии Украина импортировала больше, чем экспортировала

$41.180.14
46.610.42
ukru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 8352 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 6078 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 14415 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 24141 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 53560 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 52311 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32096 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59175 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105694 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 162545 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 46615 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 38737 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 41577 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 41292 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 16185 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 8352 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 41403 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 53560 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 52311 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 162545 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 16265 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19369 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21138 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23163 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25868 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В I полугодии Украина импортировала больше, чем экспортировала

Киев • УНН

 • 11155 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина завершила I полугодие с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В I полугодии Украина импортировала больше, чем экспортировала

“В первом полугодии 2018 года экспорт товаров и услуг составлял 27 млрд 815,7 млн долларов и вырос на 11,1% по сравнению с I полугодием 2017 года, а импорт — 28 млрд 468,8 млн долларов и вырос на 13,5%. Отрицательное сальдо составило 653,1 млн долларов”, — говорится в сообщении Госстата.

Напомним, за I полугодие Украина нарастила экспорт товаров на 12,7%, а услуг — на 5,7%.

Ранее сообщалось, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале вырос на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79