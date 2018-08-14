В I полугодии Украина импортировала больше, чем экспортировала
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина завершила I полугодие с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“В первом полугодии 2018 года экспорт товаров и услуг составлял 27 млрд 815,7 млн долларов и вырос на 11,1% по сравнению с I полугодием 2017 года, а импорт — 28 млрд 468,8 млн долларов и вырос на 13,5%. Отрицательное сальдо составило 653,1 млн долларов”, — говорится в сообщении Госстата.
Напомним, за I полугодие Украина нарастила экспорт товаров на 12,7%, а услуг — на 5,7%.
Ранее сообщалось, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале вырос на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.