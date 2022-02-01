У Грузії парламент ухвалив резолюцію на підтримку України, але без згадки Росії

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Текст резолюції парламенту Грузії “Про можливу військову ескалацію в Україні” розробили члени парламентської більшості — Георгій Хелашвілі, Мака Бочорішвілі, Леван Карумідзе, Гіві Міканадзе та Тамар Таліашвілі.

Реєстрацію для голосування пройшли 107 депутатів, при цьому 74 з них проголосували за, ніхто не виступив проти, а переважна більшість присутніх у залі представників опозиції утрималися від голосування.

Опозиція під час обговорення розкритикувала проект, назвавши його текст “недостатньо чітким” через те, що в ньому не вказувалося на роль Російської Федерації. Незважаючи на заклики опозиції внести до тексту резолюції слова “Російська Федерація”, правляча партія від цього відмовилася.

У тексті резолюції сказано, що Грузія засуджує будь-які наміри, які можуть бути спрямовані проти територіальної цілісності суверенної держави.

Додамо

Один із творців проекту резолюції, заступник голови комітету із зовнішніх зв’язків Георгій Хелашвілі, заявив, що мета документу — “зменшити напруженість”.

“Наше головне завдання сьогодні, як видно з резолюції, — знизити напруженість, щоб якось уникнути катастрофи. Для вас ця різниця може бути незначною, але це дуже важлива різниця між резолюціями 2014 року та чинною резолюцією”, — сказав Георгій Хелашвілі, звертаючись до опозиції.

Водночас Хелашвілі зазначив, що резолюції, прийняті у зв’язку з Україною у 2014 році у відповідь на анексію Криму, що триває, що стосувалися загострення військової ситуації, були підтримані “Грузинською мрією”, а не опозиційною партією “Єдиний національний рух”.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.