У Грузії думають повернути посла в Україну: названі причини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Не виключено, що посол Грузії повернеться в Україну. На тлі складної ситуації в Україні, Міністерство закордонних справ Грузії обговорює повернення глави дипломатичної місії в Київ. Про це повідомляє телеканал "Руставі 2" з посиланням на Міністерство закордонних справ країни, передає УНН.
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Так, посол Грузії був відкликаний на консультації з України рік тому, після призначення Михайла Саакашвілі на високий пост в країні.
Міністерство закордонних справ повідомило, що на сьогодні питання про повернення дипломата до Києва обговорюється, і відповідне рішення буде прийнято найближчим часом.
Що було раніше
МЗС Грузії попередило 8 травня 2020 року про те що, згідно з рішенням уряду Грузії, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі, після призначення колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі на пост глави Виконавчого комітету реформ в Україні.
Варто також відзначити, що в МЗС Грузії був неодноразово викликаний посол України через заяви Саакашвілі на адресу грузинського уряду.