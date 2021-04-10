У Грузії думають повернути посла в Україну: названі причини

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Так, посол Грузії був відкликаний на консультації з України рік тому, після призначення Михайла Саакашвілі на високий пост в країні.

Міністерство закордонних справ повідомило, що на сьогодні питання про повернення дипломата до Києва обговорюється, і відповідне рішення буде прийнято найближчим часом.

Що було раніше

МЗС Грузії попередило 8 травня 2020 року про те що, згідно з рішенням уряду Грузії, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі, після призначення колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі на пост глави Виконавчого комітету реформ в Україні.

Варто також відзначити, що в МЗС Грузії був неодноразово викликаний посол України через заяви Саакашвілі на адресу грузинського уряду.