У Греції стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався на півдні Греції. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
Підземні поштовхи сталися за 38 км від міста Метоні на узбережжі Іонічного моря на південно-західному краю грецького півострова Пелопоннес.
За даними центру, осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
Інформації про постраждалих і руйнування поки немає.
Нагадаємо, майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався там 18 червня.