У Гонконзі після вакцинації померли дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Влада Гонконгу повідомила про смерть двох осіб після щеплення від COVID-19. Про це йдеться у повідомленні на сайті департаменту охорони здоров'я міста, пише УНН.
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Інформують, що 80-річний чоловік, який проходив лікування в медичному центрі "Карітас", а згодом був переведений до лікарні принцеси Маргарет, помер через ішемічну хворобу кишечника.
Другий пацієнт, який помер - 67-річний чоловік. Він проходив лікування в лікарні Квонг Ва.
У департаменті інформують про ще один випадок серйозних побічних дій після вакцинації. У 63-річного чоловіка, у якого в анамнезі були фібриляція передсердь, застійна серцева недостатність, поліцитемія та алкогольна жирова печінка, 10 березня почалося загальне нездужання.
Згодом чоловіка перевели в реанімаційне відділення для подальшого лікування з попереднім діагнозом гострого інсульту. Зараз він у важкому стані.
Додатково
Вкінці лютого Гонконг отримав один мільйон доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac, пізніше розпочалася вакцинація. Наразі в країні щеплено біля 177 тисяч людей.