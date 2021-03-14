В Гонконге после вакцинации умерли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Власти Гонконга сообщила о смерти двух человек после прививки от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения города, пишет УНН.
Детали
Информируют, что 80-летний мужчина, который проходил лечение в медицинском центре “Каритас”, а затем был переведен в больницу принцессы Маргарет, умер из-за ишемической болезни кишечника.
Второй пациент, умер — 67-летний мужчина. Он проходил лечение в больнице Квонг Ва.
В департаменте информируют о еще одном случае серьезных побочных действий после вакцинации. В 63-летнего мужчину, у которого в анамнезе фибрилляция предсердий, застойная сердечная недостаточность, полицитемия и алкогольная жировая печень, 10 марта началось общее недомогание.
Впоследствии мужа перевели в реанимационное отделение для дальнейшего лечения с предварительным диагнозом острого инсульта. Сейчас он в тяжелом состоянии.
Дополнительно
В конце февраля Гонконг получил один миллион доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac, позже началась вакцинация. Сейчас в стране привито около 177 000 человек.