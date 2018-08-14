У гаражному кооперативі Києва правоохоронці вилучили арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Києві під час обшуку у гаражному кооперативі, правоохоронці виявили гранати, гранатомети, патрони та вибухівку, які зловмисник зберігав з метою реалізації. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як розповіли у поліції, правоохоронці отримали оперативну інформацію, що житель Київщини незаконно зберігає та реалізовує зброю. У рамках кримінального провадження слідчі звернулися із клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку у гаражному приміщенні, що використовував чоловік.
“Отримавши ухвалу суду, сьогодні слідчі Подільського управління поліції спільно із колегами зі Служби безпеки України та прокуратури провели обшук у гаражі. Під час слідчої дії виявили чотири гранатомети, близько 40 гранат Ф-1 та РГД-2, запали до них, понад 35 тротилових шашок, чотири протитанкові міни та набої різного калібру. Усе це вилучається для проведення експертизи. Окрім того, заплановано проведення обшуку за місцем його проживання, де, за оперативною інформацією, чоловік зберігає пістолети, підствольні гранатомети та снайперські гвинтівки. Слідчі дії тривають”, — повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.
Для документування його протиправної діяльності відомості внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці вилучили з незаконного обігу збройний арсенал.