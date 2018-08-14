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В гаражном кооперативе Киева правоохранители изъяли арсенал оружия

Киев • УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве во время обыска в гаражном кооперативе, правоохранители обнаружили гранаты, гранатометы, патроны и взрывчатку, которые злоумышленник хранил с целью реализации. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В гаражном кооперативе Киева правоохранители изъяли арсенал оружия

Как рассказали в полиции, правоохранители получили оперативную информацию, что житель Киевщины незаконно хранит и реализует оружие. В рамках уголовного производства следователи обратились с ходатайством о получении разрешения на проведение обыска в гаражном помещении использовал человек.

"Получив решение суда, сегодня следователи Подольского управления полиции совместно с коллегами из Службы безопасности Украины и прокуратуры провели обыск в гараже. Во время следственного действия обнаружили четыре гранатомета, около 40 гранат Ф-1 и РГД-2, запалы к ним, более 35 тротиловых шашек, четыре противотанковые мины и патроны различного калибра. Все это изымается для проведения экспертизы. Кроме того, запланировано проведение обыска по месту его проживания, где, по оперативной информации, мужчина сохраняет пистолеты, подствольные гранатометы и снайперские винтовки. Следственные действия продолжаются", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Для документирования его противоправной деятельности сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепропетровской правоохранители изъяли из незаконного оборота оружейный арсенал.

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