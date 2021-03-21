У Гані трьох медиків заарештували за крадіжку вакцини CoviShield

Деталі

Повідомляється, що поліція області Велика Аккра затримала співробітника санітарно-епідемічного нагляду Стівена Дзісену, фахівця з охорони праці і техніки безпеки Космоса Аллотея і лаборанта Джозефа Найта Гейссі за підозрою в крадіжці 36 ампул з вакциною Covishield.

“Імовірно, Дзісену вкрав вакцини і передав їх Аллотею, який ввів препарат клієнтам за ціною 200 ганських седі (970 гривень) за укол. Гейссі взято під варту за співучасть у скоєнні крадіжки”, — заявили в поліції.

Також наголошується, що ще один співробітник санітарно-епідемічного нагляду підозрюється в крадіжці 26 ампул тієї ж вакцини зі сховища. Він поки знаходиться на волі.

Доповнення

Масштаби епідемії коронавірусної інфекції в Африці сильно недооцінюють. До такого висновку прийшли медики з США і Замбії, які виявили сліди цієї хвороби в організмі 20% недавно померлих замбійців.