У Гані трьох медиків заарештували за крадіжку вакцини CoviShield
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Три співробітники Служби охорони здоров’я Гани заарештовані за підозрою в крадіжці десятків ампул вакцини проти коронавірусу CoviShield. Про це повідомляє Хinhua, пише УНН.
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Повідомляється, що поліція області Велика Аккра затримала співробітника санітарно-епідемічного нагляду Стівена Дзісену, фахівця з охорони праці і техніки безпеки Космоса Аллотея і лаборанта Джозефа Найта Гейссі за підозрою в крадіжці 36 ампул з вакциною Covishield.
“Імовірно, Дзісену вкрав вакцини і передав їх Аллотею, який ввів препарат клієнтам за ціною 200 ганських седі (970 гривень) за укол. Гейссі взято під варту за співучасть у скоєнні крадіжки”, — заявили в поліції.
Також наголошується, що ще один співробітник санітарно-епідемічного нагляду підозрюється в крадіжці 26 ампул тієї ж вакцини зі сховища. Він поки знаходиться на волі.
Доповнення
Масштаби епідемії коронавірусної інфекції в Африці сильно недооцінюють. До такого висновку прийшли медики з США і Замбії, які виявили сліди цієї хвороби в організмі 20% недавно померлих замбійців.