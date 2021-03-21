В Гане троих медиков арестовали за кражу вакцины CoviShield
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Три сотрудника Службы здравоохранения Ганы арестованы по подозрению в краже десятков ампул вакцины против коронавируса CoviShield. Об этом сообщает Хinhua, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что полиция области Большая Аккра задержала сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и техники безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гейсси по подозрению в краже 36 ампул с вакциной Covishield.
“Вероятно, Дзисену украл вакцины и передал их Аллотею, который вводил препарат клиентам по цене 200 ганских седи (970 гривен) за укол. Гейсси взят под стражу за соучастие в совершении кражи”, — заявили в полиции.
Также отмечается, что еще один сотрудник санитарно-эпидемиологического надзора подозревается в краже 26 ампул той же вакцины из хранилища. Он пока находится на свободе.
Дополнение
Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Африке сильно недооценивают. К такому выводу пришли медики из США и Замбии, которые обнаружили следы этой болезни в организме 20% недавно умерших замбийцев.