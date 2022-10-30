У Франції здійнялися сутички між фермерами та поліцією: понад 60 полісменів поранено, деякі у тяжкому стані

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Найсильніша посуха у Франції цього літа загострила дискусію щодо водних ресурсів у найбільшому сільськогосподарському секторі Європейського Союзу. Штучні водойми підтримували деякі фермери як спосіб ефективного використання води, але критики засуджували їх як надмірне використання води.

Кілька тисяч противників ігнорували заборону на протести біля запланованого водосховища в сільській місцевості Сент-Солін, полісмени відлякували фермерів сльозогінним газом.

Серед поліцейських, які були атаковані коктейлями Молотова, 61 постраждалий, у тому числі 22 у важкому стані, йдеться у заяві місцевого префекта.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фено засудив насильство проти поліції та розкритикував протестувальників за “намір заблокувати місцевий проект, розроблений роками”.

Чиновники Партії зелених, які приєдналися до протесту, звинуватили в цьому надмірну присутність служби безпеки, яка мобілізувала понад 1500 поліцейських.

За словами префекта, четверо протестувальників були поранені і шестеро заарештовані.

Нагадаємо

Цього літа у Франції була дуже сильна засуха. Від високої температури горіли фермерства та виноградники.