У Франції "відеопірата" засудили до рекордного штрафу розміром 83 млн євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Франції до двох років ув'язнення засуджено 41-річного адміністратора піратського сайту для онлайн перегляду відео. Він також повинен буде заплатити штраф у розмірі 83,6 мільйонів євро за завдані збитки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.

Обвинувачений, якого визнали винним в “виготовленні підробленої продукції” та “тіньовій зайнятості”, в даний момент ховається від правосуддя. Завдані ним збитки оцінюються в 83,6 мільйона євро. Такий штраф він повинен виплатити професійним об’єднанням працівників кіно- і телеіндустрії, а також компаніям Disney, 20th Century Fox, Warner Bros, композиторам і звукозаписним компаніям (в тому числі, Sacem).

Підсудний був адміністратором піратської платформи Streamiz, другої за значимістю в цій тіньовій області у Франції. Платформа, доступ до якої в даний час заблокований, налічувала в своєму каталозі 40 тисяч фільмів, переглянутих 500 мільйонів разів (250 тисяч унікальних відвідувачів в день). Деякі фільми ще не встигли вийти на DVD носіях.

Скарга на сайт була подана в 2009 році Французькою федерацією дистриб’юторів кінопродукції. Підозрюваний був затриманий в 2011-му, коли він виходив з квартири в передмісті Парижа, несучи в рюкзаку загорнуті в шкарпетки 30 тисяч євро. Відповідно до джерела, близького до розслідування, за два роки підсудному вдалося заробити близько 150 тисяч євро на рекламі. Під час обшуку були також знайдені документи, що свідчать про наявність рахунків за кордоном. Потім підозрюваний не з’явився на допит і був оголошений в розшук.

Як повідомляв УНН, на початку року російська соціальна мережа “ВКонтакті” була внесена до списку найбільших піратських ресурсів, підготовлений апаратом представника США на торгових переговорах.

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