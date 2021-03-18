У Франції автомобіль збив 18 велосипедистів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У французькому департаменті Луара автомобіль збив 18 велосипедистів. Один з потерпілих знаходиться в лікарні в критичному стані, пише УНН з посиланням на France Bleu.
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Група велосипедистів перетинала міст через шосе поблизу населеного пункту Сен-Жюст-Сен-Рамбер. Під час обгону групи автомобіль не помітив зустрічної автівки, і аби уникнути зіткнення, з'їхав на людей.
Постраждали щонайменше 18 осіб: четверо дорослих і 14 підлітків у віці від 14 до 18 років.
14-річний хлопчик наразі перебуває у критичному стані в лікарні Сен-Етьєна. Водієві-порушнику теж була потрібна допомога лікарів.
Обставини події з'ясовуються.