У Франції автомобіль збив 18 велосипедистів

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Група велосипедистів перетинала міст через шосе поблизу населеного пункту Сен-Жюст-Сен-Рамбер. Під час обгону групи автомобіль не помітив зустрічної автівки, і аби уникнути зіткнення, з'їхав на людей.

Постраждали щонайменше 18 осіб: четверо дорослих і 14 підлітків у віці від 14 до 18 років.

14-річний хлопчик наразі перебуває у критичному стані в лікарні Сен-Етьєна. Водієві-порушнику теж була потрібна допомога лікарів.

Обставини події з'ясовуються.