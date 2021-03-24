У Фінляндії знайшли можливий новий штам коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У фінському місті Турку виявили можливий новий штам коронавірусу, який за характеристиками нагадує південноафриканську мутацію. Про це повідомляє Центральна університетська лікарня Турку, пише УНН.
Деталі
Новий штам виявили у місцевих студентів. У всіх інфікованих спостерігаються легкі симптоми захворювання. При цьому в лікарні вважають, що виявлений варіант вірусу досить легко розповсюджується - хворих студентів налічується вже більше 90.
В установі пояснили, що цей штам не ідентичний південноафриканському, в зв'язку з чим передбачається, що він знову мутував.
У нового штаму також знайшли типові риси південноафриканського варіанту, проте в ньому присутні і багато інших мутацій.
"Ми поки не знаємо, звідки він з'явився тут. Це стане ясно пізніше, коли буде відомий весь геном вірусу", - повідомив головний лікар лікарні.
Додамо
Про виявлення в Південно-Африканській Республіці нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2 стало відомо 19 грудня 2020 року. На думку експертів, південноафриканський штам коронавірусу небезпечніше британського, виявленого в середині грудня в Великої Британії, так як набуває мутації для повторного зараження людей.
А в Індії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією.