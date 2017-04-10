У ФДМУ заявили про відсутність офіційної інформації про ймовірну відставку І.Білоуса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У прес-центрі Фонду державного майна заявили, що не мають офіційної інформації з приводу можливої відставки голови ФДМУ Ігоря Білоуса. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі відомства.
"Поки що офіційної інформації з цього приводу у нас немає", - зазначили прес-центрі у відповідь на запитання, чи написав заяву про відставку Ігор Білоус.
При цьому у прес-центрі додали, що "щойно будуть офіційні коментарі", їх нададуть.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про відставку голови ФДМУ І.Білоуса.
Нагадаємо, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.