У ФДМУ заявили про відсутність офіційної інформації про ймовірну відставку І.Білоуса

"Поки що офіційної інформації з цього приводу у нас немає", - зазначили прес-центрі у відповідь на запитання, чи написав заяву про відставку Ігор Білоус.

При цьому у прес-центрі додали, що "щойно будуть офіційні коментарі", їх нададуть.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про відставку голови ФДМУ І.Білоуса.

Нагадаємо, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.