В ФГИУ заявили об отсутствии официальной информации о вероятной отставке И.Билоуса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В пресс-центре Фонда государственного имущества заявили, что у них нет официальной информации по поводу возможной отставки председателя ФГИУ Игоря Белоуса. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
"Пока официальной информации по этому поводу у нас нет", - отметили пресс-центре в ответ на вопрос, написал ли заявление об отставке Игорь Билоус.
При этом в пресс-центре добавили, что "как только будут официальные комментарии", их предоставят.
Ранее в СМИ появилась информация об отставке главы ФГИУ И.Билоуса.
Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.