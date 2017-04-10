В ФГИУ заявили об отсутствии официальной информации о вероятной отставке И.Билоуса

"Пока официальной информации по этому поводу у нас нет", - отметили пресс-центре в ответ на вопрос, написал ли заявление об отставке Игорь Билоус.

При этом в пресс-центре добавили, что "как только будут официальные комментарии", их предоставят.

Ранее в СМИ появилась информация об отставке главы ФГИУ И.Билоуса.

Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.