У ДУС розповіли, скільки витратили на заходи за участі Зеленського з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. З початку цього року на забезпечення заходів за участі Президента України Володимира Зеленського і дипломатичних представників іноземних держав було витрачено понад 2 млн грн. Про це повідомили у відділі контролю виконавської дисципліни та доступу до публічної інформації Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Інформуємо, що касові витрати Державного управління справами, у тому числі на забезпечення заходів за участю Президента України і дипломатичних представників іноземних держав, здійснюються за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України (КПКВК 0301010) за напрямом використання бюджетних коштів "Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України".
З початку 2020 року, станом на 20 липня, за вищесказаним напрямом бюджетної програми касові витрати Державного управління справами становили 2 388,8 тис. гривень", - йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що у 2019 році касові витрати ДУС на забезпечення заходів за участю Президента України Володимира Зеленського і дипломатичних представників іноземних держав становили 6 621,8 тис. грн.
Нагадаємо, на проведення пресконференції до річниці президентства Володимира Зеленського було витрачено понад 300 тисяч гривень.