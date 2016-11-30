У ДСНС розповіли, як українські екіпажі допомагали гасити пожежі в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українські екіпажі ДСНС, які допомагали гасити пожежі в Ізраїлі отримали від ізраїльського уряду Сертифікат за участь в гасінні пожеж, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“Працювати доводилося в складних умовах, зокрема в гірській місцевості. Проте наші авіатори вкотре підтвердили свій професіоналізм та здатність ліквідовувати масштабні пожежі не лише на території України, але й за кордоном”, - зазначив перший заступник Голови ДСНС України Олег Мельчуцький.
Уряд Держави Ізраїль також відзначив роботу українських екіпажів та вручив авіаторам ДСНС Сертифікат за участь у гасінні пожеж.
Нагадаємо, відповідно до Указу Президента, 25 листопада до Держави Ізраїль вирушили два літаки ДСНС АН-32 П, які брали участь у гасінні лісових пожеж, що там вирували.
Як повідомляв УНН, 30 листопада у міжнародний аеропорт “Київ” сьогодні прибули авіатори ДСНС, які допомагали ліквідовувати пожежі в Державі Ізраїль.