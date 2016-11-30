В ГосЧС рассказали, как украинские экипажи помогали тушить пожары в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинские экипажи ГосЧС, которые помогали тушить пожары в Израиле получили от израильского правительства Сертификат за участие в тушении пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"Работать приходилось в сложных условиях, в том числе в горной местности. Однако наши авиаторы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и способность ликвидировать масштабные пожары не только на территории Украины, но и за рубежом", - отметил первый заместитель Председателя ГосЧС Украины Олег Мельчуцкий.
Правительство Государства Израиль также отметило работу украинских экипажей и вручило авиаторам ГосЧС Сертификат за участие в тушении пожаров.
Напомним, согласно Указу Президента, 25 ноября в Государство Израиль отправились два самолета ГосЧС АН-32 П, которые принимали участие в тушении лесных пожаров, там бушевали.
Как сообщал УНН, 30 ноября в международный аэропорт "Киев" сегодня прибыли авиаторы ГосЧС, которые помогали ликвидировать пожары в Государстве Израиль.