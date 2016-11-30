У ДСНС пояснили, чому Хрещатик затягнуло димом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У центрі Києва на вулиці Хрещатик загорілась кавомашина, на місці працюють пожежники. Про це у коментарі УНН повідомила речник ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага.
“Нам інформація надійшла про загорання кавомашини. О 16:14 була локалізація. Зараз пожежники працюють, вогонь поширюватись вже не буде”, — наголосила С.Водолага.
Як повідомляв УНН, на Хрещатику біля Київської міської державної адміністрації загорілася кавомашина і центральну вулицю міста затягло димом.
Зазначимо, під КМДА також перебували люди з прапорами однієї із політсил.