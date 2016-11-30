В ГосЧС объяснили, почему Крещатик затянуло дымом

"Нам информация поступила о возгорании кофемашины. В 16:14 была локализация. Сейчас пожарные работают, огонь распространяться уже не будет", - подчеркнула С.Водолага.

Как сообщал УНН, на Крещатике возле Киевской городской государственной администрации загорелась кофемашина и центральную улицу города заволокло дымом.

Отметим, в КГГА также находились люди с флагами одной из политических сил.