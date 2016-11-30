В ГосЧС объяснили, почему Крещатик затянуло дымом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В центре Киева на улице Крещатик загорелась кофемашина, на месте работают пожарные. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
"Нам информация поступила о возгорании кофемашины. В 16:14 была локализация. Сейчас пожарные работают, огонь распространяться уже не будет", - подчеркнула С.Водолага.
Как сообщал УНН, на Крещатике возле Киевской городской государственной администрации загорелась кофемашина и центральную улицу города заволокло дымом.
Отметим, в КГГА также находились люди с флагами одной из политических сил.