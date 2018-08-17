У Дніпропетровській області побили лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Кам’янському Дніпропетровської області активіст побил лікаря. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дніпропетровська область, Кам’янське. Бити лікаря - це вже занадто. Місцевий "активіст" це робив заради самопіару, а запис своїх злочинів організував для подальшого поширення. Негідник поліцією за підтримки прокуратури вже затриманий", - написав Аброськін.
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Нагадаємо, у Бердянську невідомий побив військовослужбовця операції Об’єднаних сил. Поліція встановила зловмисника, яким виявився місцевий житель.