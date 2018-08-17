В Днепропетровской области избили врача

"Днепропетровская область, Каменское. Бить врача - это уже слишком. Местный "активист" это делал ради самопиара, а запись своих преступлений организовал для дальнейшего распространения. Негодяй полицией при поддержке прокуратуры уже задержан", - написал Аброськин.

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Напомним, в Бердянске неизвестный избил военнослужащего операции Объединенных сил. Полиция установила злоумышленника, которым оказался местный житель.