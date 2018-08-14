У Дніпропетровській області баржа сіла на мілину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Баржа сіла на мілину у селищі Діброва Дніпропетровської області. Рятувальники відкачують воду з відсіків. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"10 серпня у Синельниківському районі, у селищі Діброва, поблизу причалу на річці Дніпро, приватна баржа сіла носом на мілину. Надзвичайна подія виникла в результаті неправильного розподілення ваги під час навантаження баржі відсівом. Вода потрапила у три відсіки водотоннажністю близько 360 кубічних метрів кожен", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту люди не постраждали. За допомогою плавучого крана було частково відвантажено відсів.
"З 13 серпня особовим складом 19-ої державної пожежно-рятувальної частини виконується відкачування води з відсіків баржі", - уточнили рятувальники.
Нагадаємо, на річці Дон у Ростовській області РФ сіло на мілину судно з пшеницею, зареєстроване в Україні.