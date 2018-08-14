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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепропетровской области баржа села на мель

Киев • УНН

 • 4442 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Баржа села на мель в поселке Диброва Днепропетровской области. Спасатели откачивают воду из отсеков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепропетровской области баржа села на мель

"10 августа в Синельниковском районе, в поселке Диброва, вблизи причала на реке Днепр, частная баржа села носом на мель. Чрезвычайное происшествие возникло в результате неправильного распределения веса при погрузке баржи отсевом. Вода попала в три отсека водоизмещением около 360 кубических метров каждый", - говорится в сообщении.

В результате инцидента люди не пострадали. С помощью плавучего крана было частично отгружено отсев.

"С 13 августа личным составом девятнадцатого государственной пожарно-спасательной части выполняется откачка воды из отсеков баржи", - уточнили спасатели.

Напомним, на реке Дон в Ростовской области РФ село на мель судно с пшеницей, зарегистрированное в Украине.

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