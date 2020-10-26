У Дніпрі керівника митниці підозрюють у збитках державі на майже 500 тис. грн

“Посадовець під час виконання своїх службових обов’язків встановив групу осіб, які здійснювали ввезення на територію України та розмитнення нових автомобілів під виглядом вживаних, використовуючи підроблені документи та не сплачуючи до бюджету митні платежі у повному обсязі. Проте, заступник начальника, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах останніх, не вжив передбачених законом заходів для донарахування суми несплачених митних платежів у майже 500 тис. грн, чим завдав збитки державному бюджету України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, інспектора митного посту “Рівне” затримали за систематичне вимагання хабарів за оформлення транспортних засобів.