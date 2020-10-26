В Днепре руководителя таможни подозревают в убытках государству на почти 500 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Днепре заместителя начальника таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате которого государству нанесено почти полмиллиона гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНН.
“Чиновник при исполнении своих служебных обязанностей установил группу лиц, осуществлявших ввоз на территорию Украины и растаможку новых автомобилей под видом бывших в употреблении, используя поддельные документы и не платя в бюджет таможенные платежи в полном объеме. Однако, заместитель начальника, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах последних, не принял предусмотренные законом меры для доначисления суммы неуплаченных таможенных платежей на почти 500 тыс. грн, чем нанес ущерб государственному бюджету Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, инспектора таможенного поста “Ровно” задержали за систематическое вымогательство взяток за оформление транспортных средств.