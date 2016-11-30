У Дніпрі презентували фотовиставку про дітей із вадами розвитку

Експозицію привезли до Дніпра напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається у світі 3 грудня. Виставка діятиме найближчі два тижні. Після цього світлини передадуть до інших українських міст.

Мета організаторів експозиції — показати, що суспільство не має права відмовлятися від дітей через вади в їхньому розвитку чи інвалідність. На знак єдності усі мольберти експозиції зв’язані між собою символічною мотузкою.

На відкритті виставки також презентували програму “Батьки за раннє втручання в Україні”. Ініціатива, яку запроваджуватимуть в 10 регіонах країни, мотивує батьків оперативно ухвалювати рішення, від яких залежатиме доля їхніх дітей, і виховувати особливу малечу за так званим принципом нормального життя.