У Дніпрі презентували фотовиставку про дітей із вадами розвитку
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 30 листопада. УНН. Унікальну фотовиставку про життя особливих дітей “Діти як діти” відкрили у холі міськради Дніпра. На фотографіях — діти, які мають певні вади розвитку. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Дніпровської міської ради.
Експозицію привезли до Дніпра напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається у світі 3 грудня. Виставка діятиме найближчі два тижні. Після цього світлини передадуть до інших українських міст.
Мета організаторів експозиції — показати, що суспільство не має права відмовлятися від дітей через вади в їхньому розвитку чи інвалідність. На знак єдності усі мольберти експозиції зв’язані між собою символічною мотузкою.
На відкритті виставки також презентували програму “Батьки за раннє втручання в Україні”. Ініціатива, яку запроваджуватимуть в 10 регіонах країни, мотивує батьків оперативно ухвалювати рішення, від яких залежатиме доля їхніх дітей, і виховувати особливу малечу за так званим принципом нормального життя.